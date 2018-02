Vestas og Tesla viser vej – Er du klar til et hustandsbatteri i dit hus?

I anden halvdel af 2017 indgik Vestas en samarbejdsaftale med Tesla om at ”udvikle en løsning, der kan lagre vindenergi.” En glimrende illustration er et simpelt faktum: I dag mangler vi et køleskab til vedvarende energi. Det kan måske skurre lidt i ørerne, men vedvarende energi ligner i dag i høj grad fødevareindustrien for omkring 100 år siden. Før køleskabe blev hvermandseje, var vores fødevareforbrug præget af her og nu. Du købte kød, grøntsager, mejeriprodukter osv. og brugte dem ofte med det samme, fordi det var svært at gemme mad.

Vedvarende energi og fødevarer har et andet overlap: Produktionen er afhængig af vejret. Når solen skinner, og det blæser, producerer vi alt for meget strøm fra solceller og vindmøller. Strøm der er svær at komme af med, og derfor svinger prisen på strøm.

Det er en af de udfordringer, som vedvarende energi bringer med sig. Ændringer, som betyder, at delene, der udgør vores produktion, distribution og forbrug af el, ikke længere passer sammen.

Vestas og Teslas samarbejde er et vink med en vognstang om, hvad vej vinden blæser. Verden går mod vedvarende energi, som snart er billigere end de fossile konkurrenter. Det gælder ikke blot kæmpemøller, men også energianlæg til enkelte husstande. Det kræver dog, at køleskabet står klar. Det er blandt andet derfor, at jeg tror, at mange danskere vil have et hustandsbatteri inden for ti år. Markedet for energilagring undergår en eksplosiv vækst, og det kan sagtens ende som en af det 21. århundredes største industrier.

Den gode nyhed er, at den ujævne strømproduktion kombineret med batterier skaber nye forretningsmuligheder og grobund for virksomhedshandler. Det gælder globalt, men muligvis specielt for et land som Danmark.

Asymmetrisk demokrati

Danmark har sat barren højt. Herhjemme regner vi med at nå 100 % energiforsyning fra vedvarende kilder senest i 2050. Vi er langt fra det eneste land, der går mod grøn elektricitet. Syd for grænsen brager tyskerne afsted, og på den anden side af Atlanterhavet vil omkring 40 % af Californiens elektricitet komme fra vedvarende energikilder inden 2025.

Omstillingen til grøn energi er samtidig en overgang fra en centraliseret, top-down-energiproduktion til en distribueret produktionsmodel. Kraftige fald i priserne på solpaneler og vindmøller gør, at forbrugere (f.eks. husstande eller andelsforeninger) bliver til producenter og distributører af elektricitet. På den anden side af bordet bliver forsyningsselskaber og energiproducenter nødt til at omstille sig til også at blive el-købere.

Software og energilagringsteknologi ændrer yderligere på forholdet mellem forbruger og producent. For eksempel går op til halvdelen af energiregningen i travle perioder nogle steder til at dække omkostningerne forbundet med el-net og -distribution. Forbrugere kan sænke den udgift via software og køb af husstandsbatterier, som kan gøre det muligt at bruge og/eller lagre el, når den er billigst.

Asymmetrisk produktion kræver et lager

Produktion af vedvarende energi afhænger af vejr og vind. Det kan undertiden resultere i et massivt overskud af strøm, der har en holdbarhed på sekunder og ingen købere. Oftere og oftere er der så meget strøm, at forsyningsvirksomheder bliver nødt til at betale deres kunder for at modtage elektricitet. Samtidig kan det være svært præcist at forudsige vind og sol. At regne forkert kan være en dyr affære, da backup-elektricitet kommer fra kraftværker, der koster rigtig mange bondegårde at starte.

Det har medført investeringer i startups og virksomheder, der via big data og kunstig intelligens (AI) kan levere mere præcise og detaljerede vejrudsigter, optimere placeringen af ​​produktionsudstyr m.m.

En anden del af løsningen, og et område med opsving i investeringer, bringer os tilbage til køleskabet fra indledningen – nemlig batterier og andre former for energilagringsteknologi. Energiopbevaring er centralt, for at vedvarende energi kan nå sit fulde potentiale. Batterier er et indlysende valg, men det er langt fra den eneste teknologi, der er i spil. Flyvehjul, hydrogen, varmevekslingsmaterialer, trykluft og endog opbevaring af energi ved at køre gamle lokomotiver op og ned bakker er andre eksempler. For ikke at nævne brint brændselsceller, som også har et stort potentiale. Dit TV og din bil vil efter al sandsynlighed også blive en del af energisystemet. Det at få hele molevitten til at spille sammen kræver software.

Handler og investeringer følger med

Asymmetrierne skabt af den vedvarende energis sejrsgang vil fortsætte med at sprede sig, efterhånden som mere af vores strøm bliver grøn. Det har allerede fået blandt andet el- og forsyningsselskaber til at reagere proaktivt med investering i udvikling af ny teknologi og i opkøb af virksomheder.

I dag ser vi, at det myldrer frem med nye virksomheder og løsninger til vedvarende energi, energilagring og koordinering af elforbruget. Fremtiden vil tilhøre dem alle. Alt fra tidevand, over affald til sol, vind og sandsynligvis også fossile brændstoffer vil producere strøm. Opbevaring vil ikke kun varetages af store batterier eller brintceller. Det vil drive antallet af virksomhedshandler og investeringer i startups inden for området i vejret.

Udviklingen kan vise sig at blive fantastisk nyt for danske virksomheder og iværksættere. Danmarks ambitiøse mål for grøn energi og evnen til at tænke innovativt kan gøre løsninger, der udvikles til det danske marked, til internationale kassesucceser og/eller attraktive mål for virksomhedskøb.